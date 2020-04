Spukt es bei Sara Kulka (29) zuhause? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in einem Haus in der Nähe von Leipzig. Doch dort schien ihrer Ansicht nach etwas nicht zu stimmen: Sara ist sich sicher, über längere Zeit hinweg Geister in ihren eigenen vier Wänden wahrgenommen zu haben. Auf- und zuklappende Türen, plötzlich erloschenes Licht, mysteriöse Schatten und Schritte, obwohl niemand da war: Die zweifache Mutter sah sich daraufhin gezwungen, einen Geisterjäger zu rufen!

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin schilderte nun in ihrer Instagram-Story, dass der Spuk in ihrem Haus vor etwa drei Jahren begann, nachdem ihre Cousine bei ihr übernachtet hatte. "Ich war mit Annabell zu dem Zeitpunkt schwanger und dachte schon, ich sei paranoid, bis mein Mann es auch sah", erklärte die Blondine. Sie habe regelrecht an ihrem Wahrnehmungsvermögen gezweifelt und fortan sogar die Tür fotografiert, um sicherzustellen, ob diese geöffnet oder geschlossen wurde. "Der Oberknaller war aber, als sich auch noch das Licht selbstständig gemacht hat und ich immer an ein- und derselben Stelle diesen Schatten gesehen habe." Um den Spuk loszuwerden, nahm Sara über eine Freundin Kontakt zu einem Geisterjäger auf. Dieser war der Ansicht, dass die Cousine des Models "Energien" mitgebracht habe, diese habe er dann "ins Licht" geschickt. "Dann waren dennoch ein, zwei Energien noch mindestens zwei Jahre da", erzählte Sara.

Mittlerweile würden aber keine Geister mehr durch ihr Eigenheim wandeln, so die 29-Jährige. "Erst, als ich durch Zufall mit einem Mann darüber sprach, der mir sagte, ich soll keine Angst davor haben, sondern dankbar sein, diese Gabe zu haben, passiert bei uns zuhause nichts mehr." Was haltet ihr von Saras Geister-Theorie? Stimmt ab!

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Dezember 2019

