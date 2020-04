Bei Vivien legen sich die Männer mächtig ins Zeug. Die Bäuerin sucht in der zweiten Staffel von Bauer sucht Frau International einen neuen Partner. Die gebürtige Rheinländerin lebt seit 2005 in Australien und betreibt seit rund drei Jahren eine Hühnerfarm. Der 38-Jährigen fehlt nur noch der richtige Mann an ihrer Seite, deshalb lud sie drei Kandidaten zum näheren Kennenlernen ein. Schon in der ersten Folge kommt es zwischen den Männern zu einigen Rivalitäten.

Beim ersten Aufeinandertreffen am Flughafen geraten die drei Auserwählten aneinander. Da die Hundebesitzerin Rüdiger, Sebastian und Jörn mit ihrem Auto abholt, will natürlich jeder den Beifahrersitz neben Vivien ergattern. "Jetzt hat der Jörn mich ausgetrickst", meint Sebastian, da in Australien Linksverkehr herrscht und der 38-Jährige zur falschen Seite des Fahrzeugs gelaufen ist.

In Viviens vier Wänden angekommen, springt Rüdiger als Erster unter die Dusche und sieht aufgrund der Hitze nicht ein, sich danach ein T-Shirt anzuziehen. Nur mit Shorts und einem Handtuch kommt er zurück in die Küche. "Na ja, er kam halt raus und hat sich dann halbwegs nackig da an den Tisch gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das für das erste Treffen vorteilhaft ist", meint Konkurrent Sebastian. Die Bäuerin stört sich an der Situation anscheinend nicht.

