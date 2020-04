Paola Maria (26) schwelgt im absoluten Mutterglück! Am Sonntagmittag teilte die YouTuberin die überraschenden Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie bekommt ein weiteres Kind mit ihrem Mann Sascha Koslowski (33)! Somit wird ihr erstgeborener Sohn Leonardo (1) großer Bruder – und ihre kleine Familie um ein Mitglied größer. Welche starken Gefühle das in ihr auslöst, beweist nun Paolas neuestes Video: Sie bricht vor lauter Freude in Tränen aus!

Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte die 26-Jährige jetzt einen Clip, den sie bereits vor sieben Wochen für ihre Follower aufgenommen hat – nur wenige Stunden, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. "Ich bin einfach so dankbar und überglücklich, wie schnell das geklappt hat", freut sich Paola, und obwohl sie "eigentlich nicht heulen" wollte, kullern ihr dabei etliche Tränchen übers Gesicht. "Wir wollten uns da ja eigentlich Zeit lassen aus ganz vielen Gründen. Und jetzt haben wir einfach so ein wundervolles Geschenk gekriegt", schwärmt die Netzschönheit.

"Und ihr wisst ja: Ich finde Geschwister einfach megawichtig, ich hab selbst ne Schwester", verrät Paola weiter. "Und ich freu mich einfach, dass der Leo jetzt ein Geschwisterchen kriegt, dass er ein großer Bruder wird." Was sagt ihr dazu, dass sie sich ihren Abonnenten auch mal so emotional zeigt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria im April 2020

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leo

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und ihre Schwester Anna im Disneyland Paris

Was sagt ihr dazu, dass Paola sich ihren Abonnenten auch mal so emotional zeigt? Finde ich klasse – das gehört auch dazu! Das muss doch nicht sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de