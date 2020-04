Süße Neuigkeiten von Paola Maria (26)! Ende 2018 hat sich das Leben der YouTuberin und ihres Mannes Sascha Koslowski (33) für immer verändert – ihr erstes Kind, ihr Sohn Leo, hatte das Licht der Welt erblickt! Seitdem machen die stolzen Eltern kein Geheimnis daraus, wie glücklich sie mit ihrem kleinen Schatz sind. Doch damit sollte ihre Familie noch nicht komplett sein: Paola Maria erwartet jetzt ihr zweites Kind!

Das verkündete die Web-Beauty soeben auf Instagram. "Wir müssen euch was sagen: Ich bin schwanger", platzte sie mit den News heraus. "Wir sind überglücklich, es endlich mit euch teilen zu können. Es kommt eine aufregende und spannende Zeit auf uns zu." Anschließend verriet Paola, dass sie sich bereits in der 12. Schwangerschaftswoche – also im dritten Monat – befinde. Dazu postete sie eine putzige Aufnahme: Die Rasselbande hält ein Schild mit der Baby-Verkündung und ein Ultraschall-Bild in den Händen.

Diese Neuigkeiten dürften für so manchen Fan etwas überraschend kommen. Schließlich hatte Paola noch im Oktober betont, dass sie es "verantwortungslos" finde, gleich wieder ein Baby zu bekommen. "Leo braucht mich jetzt noch komplett", erklärte sie in einem YouTube-Video. In der Zwischenzeit haben die Koslowskis wohl ihre Meinung geändert!

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihrem Sohn Leo, Dezember 2019

Instagram / paola Paola Maria mit ihrem Sohn Leo

Instagram / paola Paola Maria im April 2020

