Süße Blümchenhose, zerzaustes Haar und verträumter Gesichtsausdruck – kaum zu glauben, dass diese Schlummer-Maus mittlerweile ein international gefeierter Star ist. Das kleine Mädchen, das hier so goldig unter seiner blauen Kuscheldecke schläft, ist in der Schauspielwelt zu Hause und hatte erst am vergangenen Mittwoch ein großes Jubiläum zu feiern. Na, wisst ihr, welcher Promi dieses niedliche Throwback-Foto von sich geteilt hat?

Harry Potter-Star Emma Watson hat die Aufnahme anlässlich ihres 30. Geburtstages auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht. "Wow. 30. Was für ein Abenteuer war das bitte", schreibt die Darstellerin zu dem Beitrag und bedankt sich damit bei ihren Fans für die treue Unterstützung auf ihrem Weg vom Kinderstar zur Top-Schauspielerin. Ihrer Community gefällt der Erinnerungspost offenbar ganz ausgezeichnet. Schon nach wenigen Stunden haben mehr als drei Millionen Follower ihr Herzchen hinterlassen.

Kein Wunder, dass die Hermine-Darstellerin bei solchen Fotos in Nostalgie schwelgt – immerhin kann sie sich dabei sicher vor Augen führen, wie lange ihr Start in eine große Filmkarriere bereits zurückliegt. Im Jahr 2000 ergatterte die Britin die weibliche Hauptrolle in der ersten, magischen Verfilmung von J.K. Rowlings (54) Buchreihe. Während ihrer Arbeit an den insgesamt acht Streifen wurde Emma quasi am "Harry Potter"-Set erwachsen.

Getty Images Schauspielerin Emma Watson

Getty Images Emma Watson

Getty Images Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, August 2000



