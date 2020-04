Hatte Paola Maria (26) ihren Fans vorab schon einen kleinen Tipp gegeben? Am Sonntagmittag verkündete die YouTuberin Riesen-Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erwarten nach Sohnemann Leo (1) das zweite gemeinsame Kind! In dem Social-Media-Beitrag erwähnte die werdende Mama, dass sie froh sei, endlich mit der Sprache rausrücken zu können. Ob sie es wohl einfach nicht mehr ausgehalten hat? In einem früheren Posting von Paola könnte sich ein Hinweis auf ihre Schwangerschaft verbergen!

Am 2. April – also vor über zwei Wochen – veröffentlichte die 26-Jährige ein Foto auf Instagram, das sie beim Naschen von Süßigkeiten zeigt. Um sie herum liegen die unterschiedlichsten zuckrigen Leckereien verteilt. "Gesunde Ernährung?", witzelte Paola passend dazu in der Bildunterschrift. Merkwürdig, denn sonst achtet die Beauty sehr wohl auf ihre Ernährung! Hat sie hier vielleicht schon auf das typische Schwangerschaftsgelüste nach Zucker angespielt, das viele werdende Mütter haben?

Gut möglich, dass sie auf dem Schnappschuss außerdem ihren kleinen Babybauch versteckt. Paola trägt auf dem Bild nämlich einen weiten Hoodie – ebenfalls ein eher seltener Anblick, da die Netzschönheit ihren schlanken Body sonst gerne mit körperbetonter Kleidung präsentiert.

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

Instagram / paola Paola Maria im Februar 2020

Instagram / paola Paola Maria im Februar 2020



