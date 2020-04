Für Siria Campanozzi und Davide Tolone hat das Temptation Island-Abenteuer kein gutes Ende genommen. Weil der 20-Jährige in der Liebesvilla der Jungs zu heftig mit Verführerin Coco geflirtet hatte, hat die Dunkelhaarige einen Schlussstrich gezogen und sich von ihrem Freund getrennt. Nach einem zwischenzeitlichen Comeback nach den Dreharbeiten gehen die beiden derzeit wieder getrennte Wege. Doch hat Davide jetzt Kontakt zu Ex-Flirt Coco? Promiflash hat nachgehakt!

"Mit Coco habe ich nicht so viel Kontakt. Klar, man schreibt sich ab und zu. Man versteht sich gut, man schreibt über Dinge, die man im Fernsehen gesehen hat", erklärt der TV-Star im Gespräch mit Promiflash. Kurz nach Ende des Formats habe das allerdings noch etwas anders ausgesehen. "Sie hat versucht, mehr Kontakt zu haben. Man wusste nicht, was zwischen uns ist. Sie hat versucht, an mich ranzukommen, aber im Endeffekt wurde es nichts", plaudert er aus. Er habe nämlich trotz der Trennung noch immer Hoffnung auf eine erneute Versöhnung mit seiner Ex-Freundin.

Aber nicht nur Davide hatte in letzter Zeit Kontakt zu der Single-Lady. Auch Siria hat nach ihrem Auszug aus der Fernsehvilla das Gespräch gesucht. "Nachdem wir aus 'Temptation Island' rausgegangen sind, habe ich mit Coco eine kleine Aussprache gehabt", verrät sie im Promiflash-Interview. Richtig böse sei sie auf die 18-Jährige aber nicht gewesen. Sie habe auf der Insel der Versuchung immerhin nur ihren Job erfüllt.

