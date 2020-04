Es war 2019 einer der größten Herz-Schmerz-Momente im deutschen TV: Nach einer äußerst romantischen Liebes-Geschichte bei Bachelor in Paradise entschied sich Michael Bauer (29) zurück in Deutschland gegen Natalie Stommel und für eine andere Frau. Die Influencerin hatte lange mit schlimmem Liebeskummer zu kämpfen. Haben sich die beiden nach den Dreharbeiten in Thailand noch einmal wiedergesehen? Promiflash hat bei der Düsseldorferin nachgefragt.

Tatsächlich sind sich die beiden nur einmal kurz über den Weg gelaufen – in Gesellschaft sehr vieler Kollegen. "Nie wieder, bis auf die fünf Minuten bei Frauke", verriet Natalie neulich im Promiflash-Interview. Dabei handelte es sich um die große Reunion-Show nach dem Finale von "Bachelor in Paradise", wo die zwei wenige Minuten auf derselben Couch saßen. Für Natalie scheint dieser Umstand nicht allzu schlimm zu sein, da sie dem Männermodel ohnehin nichts mehr zu sagen habe.

Immerhin hat sie sich nach der Bewältigung des BiP-Schmerzes in ihren Langzeit-Kumpel Sascha verliebt und ist mit ihm mittlerweile sehr glücklich. Die positiven Seiten ihrer neuen Liebe scheinen die von Michi in ihren Augen auch ordentlich in den Schatten zu stellen. "Die Liste würde zu lang werden", meinte Natalie.

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat von 2019

Anzeige

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel und ihr Freund Sascha



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de