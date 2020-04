Ehrlicher Bachelor in Paradise-Talk mit Natalie Stommel! Die Fan-Favoritin aus Staffel zwei schien in Thailand das ganz große Liebesglück gefunden zu haben. Woche für Woche begeisterten sie und ihr TV-Langzeit-Date Michael Bauer (29) die Zuschauer mit ihrer Kennenlern-Story. Doch kaum zurück in Deutschland, überlegte es sich der Sport-Liebhaber anders. Im Promiflash-Interview erinnerte sich Natalie daran zurück, wie es ihr kurz nach dem Korb von Michi ergangen ist.

"An die Zeit will ich eigentlich gar nicht mehr zurückdenken. In der Zeit ist sehr viel auf mich eingeprasselt, und viele haben natürlich gar nicht verstanden, was mit mir los ist", offenbarte Natalie nun im Gespräch mit Promiflash. Die dunkelhaarige Beauty war in der Zeit emotional überfordert und verstand die Welt nicht mehr. Dabei war ein Faktor besonders schwer zu ertragen: Eigentlich war das Schlimmste, alles geheim halten zu müssen und quasi gute Miene zum bösen Spiel zu machen." Wochenlang musste sie mit der Abfuhr alleine klarkommen und versuchen, den vermeintlichen Traumprinzen zu vergessen.

Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass Michi gar nicht der Mr. Right für Natalie war – diesen fand die brünette Schönheit tatsächlich in einem langjährigen Kumpel. "In der Zeit nach BIP war er immer für mich da, und so hat sich langsam aber sicher mehr entwickelt. Ich weiß auch nicht, warum ich die Jahre vorher so blind war", verriet sie weiter gegenüber Promiflash.

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Instagram / magic90mike Michi Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat von 2019

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel, Reality-Sternchen

