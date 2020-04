Maren Wolf (27) freut sich schon riesig auf ihren Nachwuchs! Im Dezember hatten die YouTuberin und ihr Mann Tobias via Social Media offenbart, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Mittlerweile ist sie schon im sechsten Monat und nimmt ihre Fans selbstverständlich mit auf ihre Reise. Im Netz zeigt sie ihrer Community regelmäßig ihren Alltag als werdende Mama. Jetzt gibt Maren ein neues Update zur Schwangerschaft.

Auf ihrem Bild auf Instagram präsentiert Maren ihren Babybauch. In einem beigefarbenen Kleid setzt sie ihn gekonnt in Szene und strahlt überglücklich in die Kamera. Ihren Followern gibt sie gleichzeitig eine Info mit auf den Weg: Sie befindet sich in der 24. Schwangerschaftswoche. "Ich kann gar nicht glauben, dass unser kleiner Schatz schon in 17 Wochen bei uns im Arm liegt", schreibt sie zu dem Selfie. Sie spüre ihren Nachwuchs von Woche zu Woche mehr.

Erst vor einigen Wochen verriet das Pärchen das Geschlecht seines Babys. Bei einer großen Gender-Reveal-Party ließen Maren und Tobias die Bombe platzen: Es wird ein Junge. Die Aktion wurde in einem kurzen Clip festgehalten, in dem die Eheleute vor einem großen Karton stehen und diesen nach Ablauf eines Countdowns öffnen. Darin versteckte sich ein großer blauer Ballon mit dem Schriftzug "It's a boy".

Instagram / marenwolf Maren Wolf im April 2020

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020



