Am Sonntag überraschte Paola Maria (26) ihre Fans mit diesen süßen Neuigkeiten: Die YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erwarten ihr zweites Kind. Vor knapp einem Jahr wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn Leo (1) erblickte das Licht der Welt und stellt den Alltag des Paares seitdem ordentlich auf den Kopf. Bald ist die dreiköpfige Familie zu viert – und so hat Paola von ihrer Schwangerschaft erfahren…

In ihrem neuen Video auf YouTube verrät die Beauty einige Details. Vor knapp sieben Wochen sei es Paola einige Tage nicht gut gegangen, daher sei sie zum Arzt, um zu klären, ob alles okay sei. "Als ich aus der Arztpraxis rausgegangen bin, hatte ich so ein Gefühl. Dann haben wir noch einen Stopp bei der Apotheke gemacht und da habe ich einen Schwangerschaftstest mitgenommen", erklärt sie mit Freudentränen in den Augen. Der Test fiel positiv aus und auch ein weiterer zeigte "schwanger" auf dem Display an.

Zu diesem Zeitpunkt wusste ihr Partner noch nichts von seinem Glück. Die 26-Jährige packte daher den Schwangerschaftstest in eine goldene Geschenkbox und überreichte sie ihrem Liebsten. "Ernsthaft? Echt jetzt? Kein Prank?", kann Sascha die News noch gar nicht richtig fassen. "Noch ein Wunder", freut er sich schließlich und fällt seiner Frau um den Hals.

Instagram / paola Paola Maria und ihr Sohn Leo

Instagram / paola Paola Maria zeigt das Ultraschallbild ihres zweiten Kindes

YouTube / Paola Maria Sascha Koslowski im März 2020

