Reality-TV-Sternchen Kylie Jenner (22) gewährt ihren rund 170 Millionen Followern öfter mal private Einblicke in ihre Prachtvilla im sonnigen Kalifornien. Dabei verraten prunkvolle Inneneinrichtung und Deko viel über den exklusiven Geschmack der weltweit jüngsten Selfmade-Milliardärin. Dieses Mal aber nahm sie ihre Fans zu einem ganz besonderen Plätzchen in ihrem Zuhause mit und zeigt: Ihr absoluter Lieblings-Raum gleicht quasi einem Übernachtungslager mit hohem Gemütlichkeitsfaktor.

In einer Tour durch ihr Anwesen steuerte die 22-jährige Influencerin in einer Instagram-Story den ihrer Meinung nach "besten Raum des Hauses" an – und führte ihre Follower dabei in ein verdammt exklusives Übernachtungscamp. Der Raum ist möbliert mit drei luxuriösen Stockbetten, die jeweils mit einem eigenen Fernseher und Elektronik ausgestattet wurden. "Alle verbringen ihre Zeit hier", erzählte Kylie in ihrer Story.

Leider kann der Keeping Up With the Kardashians-Star momentan durch die häusliche Isolation aber nicht besonders viele Gäste in seine Kuschelhöhle einladen. Kürzlich postete Kylie noch, wie sehr sie ihre kleinen Nichten vermisst. Dabei wünscht sich ihre kleine Tochter Stormi Webster (2) bestimmt ganz besonders, bald mit den Kids ihrer berühmten Tanten Kim (39) und Khloé Kardashian (35) im absoluten Lieblings-Übernachtungslager ihrer Mama wieder herumtoben zu dürfen!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner auf Stormis 2. Geburtstagsparty im Januar 2020

Instagram / kyliejenner Bestätigt Kylie Jenner zeigt ihren Lieblings-Raum in ihrem Haus.



