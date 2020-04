In der aktuellen Lage ist Kreativität gefragt! Kourtney Kardashian wurde am gestrigen Samstag 41 Jahre alt – normalerweise ein Anlass, der in der Familie Kardashian-Jenner im ganzen großen Stil gefeiert werden würde. Aufgrund der momentanen Gesundheitskrise war das aber wohl keine Option. Stattdessen verbrachte Kourtney einen ruhigen Tag mit ihren Kids im Garten. Ebenfalls mit am Start: Eine lebensgroße Piñata, die ein Double des Geburtstagskinds darstellen sollte!

Via Instagram-Story teilte sie nun einige Schnappschüsse der doch recht skurrilen Figur: Das Kunstwerk verfügte über lange braune Haare, ein ziemlich üppiges Dekolleté sowie einen XXL-Hintern – außerdem war sie mit flauschigem Stoff überzogen und trug nichts bis auf einen knappen Bikini. Zwar kein hübscher, aber dennoch ein lustiger Anblick! Am Ende ging es der Kourtney-Piñata dann an den Kragen: Sohnemann Reign (5) und Neffe Saint (4) durften sie zerschlagen.

Auch wenn die 41-Jährige keine Gäste empfangen durfte, ließ ihre berühmte Familie sich natürlich etwas einfallen: Sie schmissen eine sogenannte Drive-by-Party – und fuhren abwechselnd mit ihren Autos bei Kourtney vorbei und sorgten mit lauter Musik, Geburtstagsständchen und Konfetti für Stimmung. Außerdem ließen Kim (39), Kendall (24) und Co. ein paar Geschenke für ihre Schwester da.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Piñata zum Geburtstag

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Piñata zum Geburtstag

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Kim Kardashian, Kourtney Kardashian und Khloé Kardashian, November 2019



