Jens Hilbert (42) wagte ein Reality-Projekt, das härter nicht hätte sein können: Der Unternehmer zog im Rahmen der Sendung "Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" für 72 Stunden mittellos auf die Straße. Promiflash erzählte er, dass er mit seiner Teilnahme mehr über das Leben von Mittellosen, aber auch über sein eigenes Durchhaltevermögen erfahren wollte. Aber wie reagierte wohl sein Partner Ulrich Schuhmacher auf das Vorhaben?

Auch das verriet Jens im Rahmen eines Promiflash-Interviews: Er konnte auf die Unterstützung seines Freundes zählen! "Der Uli ist schon immer ein Partner in der zweiten Reihe, der eigentlich stärker ist als ich in der ersten Reihe. Der sagt dann immer: 'Mein Herz. Ich merk schon, du hast da so ein Kribbeln im Bauch, du musst das machen für dich und du weißt ja, wie immer: Ob du scheiterst oder gewinnst, für mich bleibst du immer gleich, ich lieb dich so, wie du bist'", freute sich der Unternehmer über den Beistand seines Auserwählten.

So habe ihm sein Lebensgefährte von über neun Jahren auch zuvor bei heiklen Show-Anfragen immer Rückendeckung gegeben – im Gegensatz zu vielen Freunden: "Der Uli, muss ich an der Stelle sagen, ist der beste Partner, weil 99,9 Prozent haben mir auch von Promi Big Brother abgeraten und so gleichermaßen auch bei diesem Format mit: 'Oh Gott, das schaffst du nie. Wenn du da nicht durchhältst? Und wenn du da zu sensibel bist? Und dann ist das vor laufender Kamera, willst du dich so präsentieren?'" Genau wie bei der Container-Sendung, die Jens 2017 sogar gewonnen hatte, bewies Ulrich wieder seinen richtigen Riecher: Jens bereue seine Teilnahme an der RTL2-Produktion kein Stück!

"Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" am Montag 20. April um 20:15 Uhr bei RTL2.

Getty Images Jens Hilbert, "Promi Big Brother"-Sieger 2017

Getty Images Jens Hilbert, 2015

Instagram / jenshilbert Ulrich Schuhmacher und Jens Hilbert



