Chethrin Schulze (28) will in Zukunft mehr auf ihre Gesundheit achten! Während ihres Aufenthalts bei Promi Big Brother wollte die Reality-TV-Darstellerin nicht auf ihre Zigaretten verzichten. Immer wieder sah man die Blondine im TV-Container mit dem Glimmstängel in der Hand. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Die Influencerin hat in den kommenden Wochen große Pläne: Sie will mit dem Rauchen aufhören!

Im Alter von zwanzig Jahren habe Chethrin mit dem Rauchen angefangen. Ihr Konsum habe sich zwar im Laufe der Jahre verändert, aber die Beauty habe es nie ganz aufgegeben. "Das möchte ich jetzt für immer vermeiden, weil, wenn ich so in zwei, drei, vier Jahren schwanger werde, muss sich mein Körper halt erstmal komplett davon entgiften", erklärte die Beauty in ihrer Instagram-Story die Entscheidung zum Kippen-Entzug. Ihr Ziel ist es, in wenigen Wochen komplett nikotinfrei zu sein. "Weil, was man sich damit antut, ist einfach nicht gut", appellierte die blonde Schönheit auch an ihre Follower.

In Bezug auf den Fluppen-Verzicht rechnet Chethrin offenbar schon mit den schlimmsten Folgen: "Ich hab die Befürchtung, dass ich total schlecht gelaunt sein werde!" Doch selbst dann will die 27-Jährige nicht aufgeben. "Dann werde ich meinem inneren Schweinehund sagen, ich bestimme, was es gibt und was nicht", verriet die ehemalige Love Island-Kandidatin und bezeichnete sich selbst als äußerst konsequent bei diversen Vorhaben.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2020

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin



