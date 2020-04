Ist Oliver Pocher (42) etwa noch nicht ganz gesund? Vor einigen Wochen beunruhigten er und Amira (27) ihre Fans mit der Diagnose Covid-19. Erst erkrankte seine Frau an der neuartigen Lungenkrankheit, kurze Zeit später wurde auch Oliver positiv getestet. Mittlerweile sind die beiden wieder fit und müssen nicht mehr in der Quarantäne verharren. Doch der Comedian gesteht nun, dass er noch immer ein leichtes Kratzen im Hals verspürt.

Wie RTL berichtet, hat Oliver der Moderatorin Frauke Ludowig (56) in einem kurzen Interview ein Gesundheits-Update gegeben. Er habe noch immer ein komisches Gefühl auf der Lunge, gestand er. Dennoch ist er sich nicht sicher, was das zu bedeuten hat: "Ist es psychosomatisch, bilde ich mir das Ganze nur ein? Oder ist es wirklich?" In Rücksprache mit seinem Arzt sei seine Lungenfunktion auch noch ein wenig eingeschränkt, was nun weiter beobachtet werde. Ansonsten geht es Oliver aber okay, wie er verriet.

Laut seiner Erfahrung sollte das Virus nicht überdramatisiert werden. Viel mehr müsse man sich darauf einstellen, dass die momentanen Beschränkungen noch mehrere Monate andauern könnten. "Also, ich glaube, noch ein Jahr werden wir damit zu tun haben", davon ist er fest überzeugt. Wie erst kürzlich bekannt wurde, könnte das allerdings auch Olivers Treffen mit seinen drei Kindern im Weg stehen.

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Oliver Pocher bei der "Collide"-Premiere in Köln im August 2016



