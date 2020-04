Große Dating-TV-Pleite von Robin Eichinger (27)! Der Musiker nahm 2015 an Dieter Bohlens (66) Casting-Sendung DSDS teil und schaffte es dort bis in die Event-Shows. Seitdem ist es etwas ruhiger um den Studenten geworden. Bei der ersten deutschen Gay-Kuppel-Show Prince Charming, die Montag Abend große Free-TV-Premiere auf VOX feierte, versuchte er sein Liebesglück zu finden. Doch er wurde schon in der ersten Folge enttäuscht, denn Nicolas Puschmann schickte ihn gleich wieder nach Hause. Mit Promiflash sprach Robin nun über seinen Blitz-Exit.

"In dem Moment war es natürlich hart, da man sich auf ein großes Abenteuer gefreut hat", verriet Robin nun im Promiflash-Interview. Am Anfang war er echt traurig wegen des TV-Korbs – es war wie ein kleiner Schlag ins Gesicht für ihn. Im Nachhinein war er aber sogar froh über die resolute Entscheidung von Nicolas: "Ich war eben einfach nicht sein Typ und das ist auch vollkommen okay so." Auch wenn der Dreh nun schon einige Monate zurückliegt, ist der Mainzer nach wie vor Single – Robin glaubt aber immer noch an die große Liebe.

Doch Robin ist bei Weitem nicht der einzige, der in Folge eins schon wieder die Koffer packen musste. So verabschiedete sich Nicolas in der ersten Gentlemans-Nacht von zwei weiteren Jungs. Dabei handelte es sich um den Berliner Robert und den Mode-Liebhaber Daniel.

Alle Folgen von "Prince Charminge" auf TVNOW.

Anzeige

TVNOW Szene aus "Prince Charming" Staffel eins

Anzeige

TVNOW Nicolas Puschmann und Robin Eichinger

Anzeige

TVNOW Szene aus "Prince Charming" Staffel eins



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de