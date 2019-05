Wie steht es eigentlich um die Musikkarriere von Robin Eichinger (26)? Im Jahr 2015 nahm der Sänger an der beliebten Castingshow DSDS teil. Mit seinem Talent und seiner sympathischen Art schaffte er es damals bis in die Mottoshows – doch zwei Runden vor dem Finale schied er aus. Macht er heute trotzdem noch Musik? Im Promiflash-Interview verrät Robin jetzt, dass er nach wie vor regelmäßig auf der Bühne steht!

"Aus unserer Staffel kommen jetzt irgendwie nicht so viele, die noch Musik machen – und ich sehe das als großes Glück, nach vier Jahren immer noch hauptberuflich Musik machen zu können", berichtet der 26-Jährige beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen und betont: "Es ist ein bisschen surreal, auch immer noch, aber es ist sehr geil.” Sein Plan sei, ein Leben lang Konzerte zu geben. "Auch wenn ich 50 bin noch und nicht mehr so viele zuhören wollen", witzelt Robin.

Dennoch wünscht er sich ein weiteres Standbein: "Zusätzlich hab ich auch jetzt mein Studium begonnen, hab angefangen, Wirtschaftsrecht zu studieren, damit ich vor der 30 was Sicheres in der Hand habe", erklärt der Ex-DSDS-Kandidat. Seid ihr überrascht, dass er bis heute von seiner Musik leben kann? Stimmt ab!

Sascha Schuermann/Getty Images Robin Eichinger bei DSDS, 2015

Instagram / robineichinger Robin Eichinger, November 2018

Instagram / robineichinger Musiker Robin Eichinger

