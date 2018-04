Er hat die Suche offensichtlich nicht aufgegeben! Am Mittwoch war der ehemalige DSDS-Kandidat Robin Eichinger (25) in der VOX-Datingshow "First Dates – Ein Tisch für zwei" zu sehen. Trotz netter Gespräche hat es zwischen ihm und seinem Blind Date nicht so richtig gefunkt, denn ein zweites Treffen kam für den Sänger nicht infrage. Mit einem süßen Schnappschuss deutet er nun an, dass er sein Glück wohl anderweitig gefunden hat.

Auf Instagram postet der 25-Jährige ein Foto, auf dem man erkennt, wie er eine fremde Hand hält und dabei schüchtern zu Boden blickt. Dazu schreibt er: "Die ersten Sonnenstrahlen – freut ihr euch auch so sehr, dass es wärmer wird?" Diesen Beitrag versieht der Musiker mit dem Hashtag #Frühlingsgefühle und einem Herz-Emoji. Mit wem er Händchen hält, möchte Robin anscheinend nicht verraten. Aber seinem Lächeln nach zu urteilen, ist er superhappy.

Im Jahr 2016 outete sich Robin als schwul. Vor seiner Teilnahme bei DSDS habe er eine lange Beziehung gehabt. Seitdem sei er aber Single, verriet er damals im Interview mit Promiflash. Ob dieser Beziehungsstatus nun wirklich der Vergangenheit angehört?

Instagram / robineichinger Robin Eichinger

Promiflash Robin Eichinger beim XXL TuberDay

Facebook / Robin Eichinger Robin Eichinger, bekannt durch DSDS

