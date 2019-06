Was treibt eigentlich Davin Herbrüggen? Ende April wurde der 20-Jährige zum DSDS-Sieger gekürt! Doch seitdem ist es um den neuen Superstar still geworden. Mit seiner Single "The River" auf Nummer 34 landete der sympathische Oberhausener die schlechteste Chartplatzierung aller bisherigen Gewinner der Show. Hat sich der gelernte Altenpfleger davon entmutigen lassen? Oder haben die Fans etwa schon das Interesse an dem Castingshow-Helden verloren?

Eine gewisse Social-Media-Fanbase konnte sich Davin durch seine DSDS-Teilnahme immerhin aufbauen. Bei Instagram folgen dem Songwriter 128.000 Leute. Und wer sich den Account des Entertainers genauer anschaut, stellt fest: Mensch, der ist ja auf Tour – allerdings in kleineren Städten wie Bernburg, Zwickau, Kassel und seiner Heimatstadt Oberhausen. Das ist vermutlich noch nicht ganz das, was sich der Musiker im Bezug auf seine Karriere vorgestellt hat und auch in den Medien findet er seit seinem Show-Gewinn kaum statt.

Robin Eichinger (26) nahm 2015 ebenfalls an dem Musikformat teil, schied allerdings zwei Runden vor dem Finale aus. Trotzdem macht der Sympathieträger immer noch Musik. Im Promiflash-Gespräch schätzte er kürzlich Davins Erfolgschancen ein: "Ich glaube generell, dass es schwierig ist, als DSDS-Kandidat lange in diesem Geschäft zu bleiben. Das Wichtigste ist, wirklich die richtigen Leute an der Hand zu haben und auch nicht jedem zu vertrauen." Er hatte einen Rat für Davin parat: "Bleib auf dem Boden, hab deinen Spaß und genieße die Zeit!"

