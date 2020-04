Bruce Willis (65) und Demi Moore (57) verstehen sich heute blendend, haben aber zusammen einiges hinter sich! So schnell und intensiv wie ihre gemeinsame Liebesgeschichte 1987 begonnen hat, so zäh und schmerzhaft soll ihre Trennung gewesen sein, wie die Schauspieler im Laufe der Zeit angedeutet haben. Insgesamt waren die beiden 13 Jahre verheiratet, aus ihrer Ehe gehen die drei Töchter Rumer (31), Tallulah (26) und Scout (28) hervor. Immer wieder kamen allerdings Trennungsgerüchte auf, die sich im Jahr 2000 mit ihrer Scheidung bestätigen sollten: Das Liebes-Aus sei von Kontrollsucht und Seitensprung-Befürchtungen begleitet gewesen!

In ihrem Buch Inside Out verriet Demi bereits, dass ihr Ehemann auf dem Höhepunkt ihrer Karriere von ihr gefordert habe, nicht mehr zu arbeiten und sich um ihre Kinder zu kümmern: "Er hingegen konnte tun und lassen, was er wollte!" Als der 65-Jährige schließlich hochkarätige Hauptrollen ergattern konnte, hätten sie immer weniger Zeit miteinander verbracht – die Scheidung sollen sie damit nur verzögert, aber nicht verhindert haben. Auf beiden Seiten habe es zudem Fremdgeh-Gerüchte gegeben. Der "Stirb langsam"-Star bestätigte diese zwar nie, deutete jedoch gegenüber dem Playboy-Magazin 1996 an, es mit der Treue nicht immer so genau zu nehmen: "Keine Frau wird allein den natürlichen Trieb eines Mannes befriedigen können, sich fortpflanzen zu wollen. Männer sind wie Esel, die mit allem und jedem schlafen wollen."

1998 war dann alles aus und vorbei, zwei Jahre später waren Demi und Bruce geschiedene Leute. Heute pflegen sie allerdings trotzdem ein gutes Verhältnis und verbringen die momentane Krise zusammen mit ihren Töchtern. "Die Trennung war nicht einfach, aber wir haben es geschafft, unsere Beziehung in etwas zu verwandeln, das den Mädchen ein liebevolles, unterstützendes Umfeld mit beiden Elternteilen bietet", resümierte die 57-Jährige schließlich in ihrer Biografie.

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis im Juli 2018

Getty Images Bruce Willis und Demi Moore im November 1997

Instagram / buuski Scout und Bruce Willis, Demi Moore und Dillon Buss im April 2020



