So gut verstehen sich Bruce Willis (65) und Demi Moore (57)! Die Hollywoodstars waren 13 Jahre ein Paar gewesen, bis sie sich 2000 trennten. Trotz ihrer Scheidung pflegen die Ex-Eheleute noch immer ein gutes Verhältnis zueinander. Gemeinsame Familienfeten und Patchwork-Abende – gar kein Problem für die Eltern von drei Töchtern. Das beweisen sie nun einmal mehr mit einem lustigen Schnappschuss im Pyjama!

Demi, Bruce, ihre Tochter Scout und Dillon Buss, der Freund ihrer Tochter Tallulah (26), posieren für einen Instagram-Post. Dafür hatten sich alle vier in den gleichen grün-weiß gestreiften Schlafanzug geworfen. Selbst der Hund auf dem Sofa trug das Outfit. Auf einem zweiten Foto wird deutlich: Auch der Rest der Familie – Tallulah, ihr dritter Spross Rumer (31) und Scouts Freund Jake Miller sowie ein weiterer Freund der Rasselbande – besitzt einen solchen Zweiteiler.

Nach ihrer Beziehung hat Bruce in dem Model Emma Heming (41) eine neue Partnerin gefunden. Der Schauspieler und seine 23 Jahre jüngere Frau sind mittlerweile seit zehn Jahren verheiratet. Demi hatte hingegen bisher nicht so viel Glück in der Liebe. Zumindest sind schon seit längerer Zeit keine Dating-Gerüchte an die Öffentlichkeit gedrungen.

