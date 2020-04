Was für ein niedlicher Anblick! Cristiano Ronaldo (35) und seine Freundin Georgina Rodriguez (25) sind seit über drei Jahren ein Paar und inzwischen sogar Eltern ihrer gemeinsamen Tochter Alana (2). Der Profi-Kicker und das Model ziehen sie gemeinsam mit Cristianos drei weiteren Kindern Mateo (2), Eva (2) und Cristiano Ronaldo Jr. (9) groß. Der Portugiese gibt seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Familienleben. Obwohl er mit über 214 Millionen die meisten Follower weltweit hat, scheint ihm dabei auch offenbar nichts zu privat zu sein: Jetzt teilte er sogar ein Bild aus seinem Schlafzimmer.

Auf Instagram veröffentlichte der Juventus-Turin-Star ein Schmuse-Foto aus dem Bett: Seine drei kleineren Kinder kuscheln sich an ihren prominenten Papa und grinsen munter in die Kamera. Seine Freundin Georgina wirkt dagegen noch etwas verschlafen. Dennoch ist allen fünf anzusehen, wie glücklich sie miteinander sind. "Der beste Start in den Tag", ließ der 35-Jährige seine Fans dazu wissen.

Doch Cristianos Familie ist auf dem Bild gar nicht komplett, denn von seinem ältesten Sprössling fehlt offenbar jede Spur. Wo genau er zum Zeitpunkt der Aufnahme steckte, ist unklar. Womöglich ist ihm mit seinen neun Jahren aber einfach nicht mehr so nach Schmuse-Einheiten mit seiner Familie.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Familie im April 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und seine Kinder im März 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo Jr. im Mai 2018 in Madrid



