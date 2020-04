Katja Krasavice (23) kündigt gerade ihr bisher spannendstes Projekt an – und ist damit schon jetzt mega-erfolgreich! Anfang des Jahres brachte der YouTube-Megastar sein erstes Studioalbum "Boss Bitch" auf den Markt. Damit landete sie sogar auf Platz eins der offiziellen Charts! Jetzt hat Katja einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Erotiknudel kündigte ihr erster eigenes Buch an – und das wurde in wenigen Stunden zum absoluten Vorbestellungs-Bestseller!

Am Montag machte Katja auf Instagram öffentlich, dass am 3. Juni ihre Biografie "Bitch Bibel – Sei kein Opfer und sie werden dich anbeten" erscheinen wird. Sie habe die aktuelle Lage genutzt, um das Buch endlich fertigzustellen. Dort sollen die Fans vor allem etwas von den Seiten aus Katjas Lebens erfahren, die sie bisher geheim gehalten hat: "Ich habe dieses dunkle Geheimnis, was mein Vater mir und meiner Familie angetan hat, für mich behalten, doch all das ist in diesem Buch! Mein gesamtes Leben, die extrem traurigen Seiten, die extrem perversen Seiten, Mobbing und eben alle Seiten, die mein Leben zu bieten hatte", erklärte sie im Netz. Nach dieser Lektüre kenne man sie besser als manche ihrer engsten Freunde, so Katja.

Daraufhin bewies die Fanbase der YouTuberin einmal mehr, wie stark sie ist: Auf Amazon mauserte sich "Bitch Bibel" auf Anhieb zum absoluten Bestseller in jeglichen Kategorien. Die Blondine selbst kann das noch gar nicht so richtig fassen: "Wer hätte jemals gedacht, dass mein krankes Leben eines Tages mal auf Platz eins geht, wow! Glaubt mir, dieses Buch ändert nicht nur mein Leben, sondern auch eures, wenn ihr es gelesen habt, ich habe Gänsehaut", schrieb sie auf Insta.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice 2020 in Berlin

Promiflash Katja Krasavice, YouTuberin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTube-Star

