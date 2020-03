Katja Krasavice (23) ist bekannt dafür, dass sie gerne mal ihre Hüllen fallen lässt. Die YouTuberin führt seit 2014 ihren eigenen Kanal und zeigt sich auch dort sexy und freizügig. Das Sternchen nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund, auch in ihren erfolgreichen Songs hört man ganz genau, was sie will. In der Corona-Krise lässt es sich die Sängerin nicht nehmen, ihren Fans eine Freude der besonderen Art zu bereiten. Sie postet mit erheiternden Zeilen sexy Pics im Netz.

Mit den Worten "Andere singen auf dem Balkon, ich lass die Glöckchen klingen" postet Katja sexy Oben-ohne-Fotos im Netz. Damit zaubert sie so manchem Fan in dieser schweren Zeit ein richtig breites Lächeln ins Gesicht. In der Berliner Morgensonne steht sie mit knappem Höschen auf dem Balkon und hebt ihr T-Shirt für ihre Bewunderer. "Like, wer mein Nachbar sein will" schreibt das freche Erotikhäschen dazu.

Ob Katjas Art ihren Mitmenschen etwas Gutes zu tun ihnen auch wirklich gefallen hat? Sieht so aus! Denn den Likes nach zu urteilen, hat sie das definitiv bei einigen geschafft: Über 225.000 Leute wollen demnach sehr gerne ihr Nachbar sein.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice 2020 in Berlin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, YouTuberin

Defrance / ActionPress Katja Krasavice beim Beetique Launch Event

