Na, was wohl Justin Timberlakes (39) Frau Jessica Biel (38) von dessen jüngster Netz-Freundschaft hält? Seit Kurzem sind alle Augen auf den "Mirrors"-Interpreten und seine Ex-Freundin Britney Spears (38) gerichtet: Auf Social Media hatte die Pop-Prinzessin einen Clip geteilt, in dem sie fröhlich zu der Musik ihres Verflossenen tanzte – was Justin gar nicht mal schlecht fand. Er ließ ihr sogar eine Rückmeldung mit vielen Emojis da. Stellt sich nun die Frage, wie Jessica die Annäherung findet...

Ein Insider von HollywoodLife plaudert nun jedenfalls aus, dass die Schauspielerin die virtuelle Reunion der einstigen Partner feiert! "Jessica macht Justin und Britneys Austausch auf Instagram nichts aus. Es war richtig spaßig zu sehen, wie glücklich ihr neu entflammter Kontakt die Leute gemacht hat", ist sich die Quelle sicher. So bewundere Jess Britney sogar dafür, dass die Sängerin mit ihrem Upload so vielen Fans ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Warum die Mutter von Silas Randall Timberlake (5) auf das Ganze so gar nicht eifersüchtig reagiert? "Daraus wird sich nichts Romantisches ergeben", ist sich die Person aus dem engen Umfeld der "Eine himmlische Familie"-Bekanntheit sicher. Justin und Britney waren von den späten Neunzigern bis 2002 ein Paar. Jessica heiratete den Sänger zehn Jahre später. Britney ist dagegen mit Sam Asghari glücklich.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel im Januar 2017

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears und Sam Asghari



