Hat Jan Stroh für Wer wird Millionär? wirklich alle Fragen auswendig gelernt? Im vergangenen Jahr hatte die beliebte Quizshow sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Zu dem Anlass hatten die Kandidaten ausschließlich Fragen gestellt bekommen, die in der Vergangenheit schon in der Show vorgekommen waren. Der Hamburger hatte es in der Folge nicht nur auf den Stuhl geschafft, sondern auch die Antwort auf jede Frage gewusst und sich so die Million geholt! Viele hatten ihm daraufhin unterstellt, er hätte einfach alle Fragen auswendig gelernt – nun äußert sich Jan zu den Unterstellungen!

Am Montagabend ist der "Wer wird Millionär?"-Gewinner im Rahmen des neuen Millionärsjokers in der Show dabei. Jan will in der Sendung jedoch nicht nur den Kandidaten beim Beantworten der Fragen helfen – sondern auch mit den alten Gerüchten um seinen Sieg aufräumen. In einem Gespräch mit Günther Jauch (63) stellt er klar: "Ich habe mir nicht 35.000 Fragen gemerkt." Stattdessen schaue er sich nach wie vor jede Sendung an.

Jeden kann er mit dieser Erklärung jedoch nicht überzeugen: Ein Twitter-User ist offenbar noch immer überzeugt davon, dass Jan damals nur sehr fleißig gelernt hatte: "Das ist doch keine Leistung, sich alte Fragen zu merken. Die Fragen, die er hatte, kannte ich auch." Ein anderer schreibt: "Er war aber auch einer der leichteren Millionäre. Seine Fragen konnte ich ohne Joker. So genug davon wie geil ich bin, weiter mit 'Wer wird Millionär?'"

TVNOW / Frank Hempel "Wer wird Millionär?"-Gewinner Jan Stroh mit Günther Jauch

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" im April 2020

TVNOW / Frank Hempel Günther Jauch mit "Wer wird Millionär?"-Kandidat Jan Stroh



