Lio Claßen (1) hat offenbar das schönste Geschenk für Papa Julian! Und der YouTuber hat sowieso gerade allen Grund zur Freude: Erst vor wenigen Wochen sind er und Ehefrau Bibi (27) zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach dem gemeinsamen Sohn war im März die kleine Emily zur Welt gekommen. Und die Feierei geht in eine weitere Runde, denn der stolze Familienvater zelebriert heute ein eigenes Jubiläum: Er ist 27 geworden. Grund genug für seinen Sohnemann, ihm eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

"Was für eine süße Überraschung", schreibt das Geburtstagskind auf seinem Instagram-Kanal und teilt dazu zuckersüße Schnappschüsse von den heimischen Festlichkeiten. Als Julian draußen die Sonnenstrahlen genießt, überreicht ihm der Einjährige eine bunt verzierte XXL-Torte. Mit Schnuller im Mund grinst der kleine Mann seinen erstaunten Papa an. Ob Lio bei der süßen Leckerei selbst mit angepackt oder seine Mama den Kuchen gekauft hat, verraten die Claßens in dem Posting allerdings nicht.

Auch wenn der Internet-Star an seinem Ehrentag ganz offenbar vom Rest der Familie verwöhnt wird, dürfte die Entspannungspause sicher bald wieder vorbei sein. Immerhin erzählte das Paar gerade erst, wie viele Aufgaben als frischgebackene Zweifach-Eltern warten. "Was definitiv sehr zurückgegangen ist, ist die Zweisamkeit zwischen Julian und mir", meinte Bibi in einem YouTube-Video.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi, Julian und Lio Claßens Hände und ihre neugeborene Tochter Emily, März 2020

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen an Julians Geburtstag

Anzeige

YouTube / watch?v=XPWXpML6FXk Julian und Bibi Claßen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de