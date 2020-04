Steht Bastian Yottas (43) TV-Karriere nun vor dem Aus? Der Wahlamerikaner ist aktuell bei Promis unter Palmen zu sehen und war im vergangenen Jahr ins Dschungelcamp eingezogen – ob er zukünftig weitere Angebote in dieser Richtung bekommt, ist fraglich, denn seit einigen Tagen kursiert ein altes Video, das Basti bei einem Life-Coaching-Seminar zeigt und in dem er ziemlich heftige Aussagen über allgemeine Erwartungen an Sexpartnerinnen bezüglich Analverkehr trifft. Daraufhin gaben sowohl RTL und Sat.1 bekannt, dass sie zukünftig nicht mehr mit ihm zusammen arbeiten wollen.

Als sich eine Userin via Twitter an RTL wandte und forderte, dass der Sender ihn nicht mehr "in seine Sendungen lässt", gab es eine eindeutige Reaktion: "Versprochen." Mittlerweile zog auch die Konkurrenz nach: "Sat.1 distanziert sich grundsätzlich von allen gewaltverherrlichenden und sexistischen Aussagen. Die Produktion von 'Promis unter Palmen' ist eine Aufzeichnung. Weitere Produktionen mit Bastian Yotta sind nicht geplant."

Der 43-Jährige entschuldigte sich im Promiflash-Interview bereits für seine 2016 getätigten Aussagen: "Sicherlich war ich nicht immer perfekt und habe früher Sachen gesagt, die ich heute anders sehe. Aber jeder, der mich auf Instagram oder im TV sieht, erkennt auch meinen Wandel." Er bemängelte aber auch, dass der Clip vor der Veröffentlichung zurechtgeschnitten worden sein muss.

SAT.1 / Richard Hübner Bastian Yotta, Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Instagram / yotta_university Bastian Yotta im Juli 2019



