Ann-Kathrin Götze (30) schwelgt zurzeit im absoluten Babyglück. Zusammen mit ihrem Mann, dem Nationalkicker Mario Götze (27), erwartet sie ihr erstes Kind. Diese Neuigkeit hatte die baldige Mutter erst im vergangenen Monat bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits im siebten Monat schwanger. Nun hat die Influencerin außerdem ausgeplaudert, wann und wie sie das Geschlecht ihres Nachwuchses verkünden wird.

In einem Frage-und-Antwort-Video auf YouTube erzählt die Spielerfrau, dass die Mehrheit ihrer Fans unbedingt wissen wolle, welches Geschlecht ihr Baby hat. Zwar möchte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht offenbaren, ob sie mit einem Mädchen oder Jungen schwanger ist, könne die Neugier ihrer Fans allerdings absolut nachvollziehen. Denn auch Ann-Kathrin selbst hatte es kaum abwarten können, eine Antwort auf diese Frage zu erhalten. Auch wenn die Fans sich also noch gedulden müssen, bis Ann-Kathrin diese Info mit ihnen teilt, hat das Model aber verraten: "Ich plane nach dem Ende der Kontaktsperre eine kleine Babyparty zu veranstalten, zu der ich unsere engsten Freunde einladen will."

Stattfinden soll die Feier voraussichtlich Anfang oder Mitte Juni. "Dann werde ich das Geschlecht des Babys enthüllen und preisgeben, ob es ein kleiner Mario oder eine kleine Ann-Kathrin wird", gibt die werdende Mutter stolz bekannt. Ihre Follower werden also definitiv noch vor der Geburt erfahren, was es wird.

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Andreas Rentz/Getty Images for MTV Ann-Kathrin und Mario Götze bei den MTV EMAs 2016



