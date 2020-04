Ann-Kathrin Götze (30) genießt ihre Schwangerschaft offenbar in vollen Zügen! Im März überraschte die Frau von Fußballstar Mario Götze (27) die Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Nach fast zweijähriger Ehe erwartet das Paar endlich sein erstes Kind. Seit der Bekanntgabe präsentiert Ann-Kathrin regelmäßig ihren wachsenden Babybauch im Netz. Jetzt bezaubert die Influencerin ihre Community mit einem weiteren Schnappschuss in anderen Umständen!

Auf ihrem Instagram-Bild zeigt sich Ann-Kathrin in einem eng anliegenden, cremefarbenen Kleid mit goldenem Schmuck und Pferdeschwanz. Ihr Babybauch lässt sich kaum noch verbergen. Aufgrund der aktuellen Situation macht es sich die werdende Mutter in ihren eigenen vier Wänden bequem: "Was kann ich euch erzählen? Ich bin, wie ihr seht, immer noch zu Hause", schreibt die 30-Jährige.

Ihre Follower sind von dem Posting begeistert und schwärmen: "Du bist so wunderschön!", lautet nur eines der zahlreichen Komplimente unter dem Beitrag. Auch Influencer-Kolleginnen wie Xenia Adonts und Carmen Kroll alias Carmushka sind von dem Anblick fasziniert und schicken Ann-Kathrin Emojis mit Herzen.

Instagram / mariogotze Mario Götze und seine Ehefrau Ann-Kathrin

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Getty Images Carmen Kroll alias Carmushka



