Ann-Kathrin Götze (30) enthüllt ein paar Schwangerschaftsdetails! Gemeinsam mit Fußballprofi Mario Götze (27) erwartet das Model gerade das erste Kind. Seit der Verkündung im März verzaubert die Beauty ihre Fans im Netz regelmäßig mit hübschen Schnappschüssen von ihrem Babybauch. Jetzt verrät Ann-Kathrin auch endlich ein paar Einzelheiten zu ihrem Abenteuer: Ihr erstes Kind sei zwar ein Wunschbaby, dennoch seien sie und Mario total überrascht gewesen, wie fix es geklappt hat!

"Nach unserer Hochzeit im letzten Juni habe ich aufgehört, zu verhüten und Hormone einzunehmen, und wir dachten uns: 'Ok, vielleicht nächstes Jahr, man weiß es ja nie, wie lange der Körper braucht, um die Hormone wieder in Ordnung zu bekommen'", schildert Ann-Kathrin in ihrem neusten YouTube-Video. "Tatsächlich ging es dann aber so schnell! Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen würde", betont die werdende Mutter. Schon im Oktober habe sie Veränderungen an ihrem Körper festgestellt und deshalb einen Schwangerschaftstest gemacht – der glatt positiv ausfiel.

"Wir waren erst mal in Schock. Ich weiß noch, ich saß auf seinem Schoss und wir haben beide ungefähr zehn Minuten lang geweint und mussten erstmal damit klarkommen, dass es jetzt so schnell geht", erinnert sich Ann-Kathrin an den Moment, als sie Mario eingeweiht hat. "Wir haben so ein Glück, dass wir keine Probleme damit hatten,[...] schließlich dauert es in anderen Beziehungen teilweise sehr lange."

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze im April 2020



