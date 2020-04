Welche Straßen-Herausforderung war für Elena Miras (27) die größte? Zugegeben: Die Love Island-Bekanntheit hat sich schon in so manchen heftigen TV-Formaten bewiesen. Im Sommerhaus der Stars stellte sie sich gemeinsam mit Partner Mike Heiter einer Beziehungsprobe der Extraklasse, einige Monate später hauste sie mit Kakerlaken und Co. im Dschungelcamp. Ihr neuestes Experiment hat es aber besonders in sich: In "Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" tauschte Elena ihr Promi-Leben für 72 Stunden gegen das Dasein einer Obdachlosen auf der Straße. Gegenüber Promiflash verriet sie, was sie in dieser Situation am meisten vermisst hat!

Kein warmes Bett, keine warme Mahlzeit, keine Privatsphäre – die Liste der unschönen Umstände ist lang. Doch was trieb Elena während ihrer Zeit als Mittellose am ehesten an ihre Grenzen? "Ich würde sagen: die ganze Hygiene", offenbarte Elena im Promiflash-Interview. So liegt es wohl auch auf der Hand, was die Brünette als Erstes in Angriff nahm, nachdem die Dreharbeiten beendet waren: "Duschen war das Erste, was ich gemacht habe", plauderte sie weiter aus.

Dass diese Sendungsteilnahme alles andere als ein Spaziergang werden würde, ahnte auch ihr Liebster Mike bereits, als die Anfrage bei der Influencerin einflatterte: "Mike hat mich mehrmals gefragt, ob ich es wirklich machen möchte", erklärte Elena ebenfalls im Gespräch. Auch sie selbst habe zuvor lange nachgedacht, bevor sie dann doch zusagte.

"Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" am 20. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im April 2020 in Zürich



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de