Von dieser Idee war Mike Heiter gar nicht begeistert. Am 20. April startet RTL2 mit einer Show, die es in sich hat: Drei deutsche TV-Stars werden in "Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" für ganze 72 Stunden obdachlos und müssen auf der Straße leben. Eine wagemutige Prominente, die sich dem Sozialexperiment stellt, ist Elena Miras (27). Doch was sagt ihr Freund zu ihrer Teilnahme an der Sendung?

Gegenüber Promiflash verriet die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin, wie ihr Liebster darauf reagierte: "Mike hat mich mehrmals gefragt, ob ich es wirklich machen möchte", erzählte sie im Gespräch. Sie glaube, dass der ehemalige Love Island-Hottie mehr Sorge um sie habe als sie selbst um sich. Elena habe lange darüber nachgedacht, ob sie wirklich zusagen solle. Nach reiflicher Überlegung habe sie sich dann aber dafür entschieden.

Neben der dunkelhaarigen Beauty werden noch zwei weitere Promis ihr privilegiertes Leben gegen den Alltag auf der Straße tauschen: Der Unternehmer Jens Hilbert (42) und TV-Koch Christian Lohse. Die drei Kandidaten werden zum Start des Formats nur noch das besitzen, was sie am Körper tragen.

"Prominent und obdachlos – Gosse statt Glamour" am 20. April um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras, Ex-Dschungelcamp-Kandidatin

Getty Images Jens Hilbert im Dezember 2017



