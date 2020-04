Welcher Star trat bei The Masked Singer als Chamäleon auf? Am Dienstag versuchten die fünf übrigen, maskierten Sänger, die Zuschauer der Rateshow von sich zu überzeugen. Nach den ersten Gesangseinlagen waren das Faultier und der Drache sicher eine Runde weiter. Das Chamäleon, der Wuschel und der Hase mussten im Gegensatz zu ihnen aber noch zittern. Am Ende reichten die Anrufe für das Chamäleon nicht – deshalb musste es seine Identität preisgeben!

Kurz bevor das Chamäleon seine Kostümierung lüften musste, gab das Rateteam noch seine finalen Tipps ab. Ruth Moschner (44) vermutete dabei: "Ich bin momentan echt so auf dem Ingo Appelt-Zug. Er ist auf jeden Fall ein grandioser Entertainer, der uns sehr zum Lachen gebracht hat." Damit lag die Blondine jedoch daneben. Denn unter dem Chamäleon-Kostüm steckte in Wirklichkeit kein anderer als Dieter Hallervorden (84), auf den viele lange Zeit getippt hatten!

Auch wenn noch bei keinem der verbliebenen Show-Kandidaten klar ist, wer sie wirklich sind, scheinen die Zuschauer sich bei dem Drachen besonders unsicher zu sein: In einem ProSieben-Ratespiel tippten fast gleich viele Wähler auf Max Giesinger (31) und Gregor Meyle (41). Rea Garvey (46) ist allerdings überzeugt davon, dass es sich um Letzteren handeln muss.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

ActionPress / Max Bertani Dieter Hallervorden bei einer "Honig im Kopf"-Party

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Drache



