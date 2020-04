Welcher Promi steckt unter dem Drachenkostüm bei The Masked Singer? Der Ratespaß in der beliebten ProSieben-Show geht in die nächste Runde. In der heutigen Folge traten gleich zu Beginn der Sendung das Chamäleon und der Drache in einem Duell gegeneinander an. Letzterer konnte sich mit seinem Auftritt nicht nur sicher ins Finale singen – nach seiner Performance war sich Rea Garvey (46) außerdem extrem sicher, wer unter der Maskierung steckt!

Das Rateteam-Mitglied zeigte sich nach dem Auftritt des Drachen extrem überzeugt: "Ich will nicht sagen, dass ich 100 Prozent sicher bin – ich will sagen, dass ich eine Million Prozent sicher bin." Rea tippte auf Gregor Meyle (41) und erklärte auch, wieso: "Diese Emotionen kann man nicht vortäuschen!" Ob er damit jedoch richtig liegt? Der Drache selbst erklärte in der Sendung immerhin mit einem cleveren Wortspiel: "Ihr seid einfach meilenweit entfernt."

In einem ProSieben-Ratespiel dürfen auch die Zuschauer regelmäßig abstimmen, wer ihrer Meinung nach unter den Kostümen steckt. Beim Drachen liefern sich Gregor und sein Kollege Max Giesinger (31) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf Letzteren tippen 36,4 Prozent der Wähler – auf den "Kleines Lied"-Interpreten dagegen mit 37,54 Prozent etwas mehr Voter.

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Drache

Instagram / gregormeyle Gregor Meyle im Dezember 2019

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020



