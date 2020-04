Da ist er endlich! Vor wenigen Tagen überraschte Paola Maria (26) ihre Fans mit diesen tollen News: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski (33) werden wieder Eltern. Seit die Katze aus dem Sack ist, war es auf den Social-Media-Profilen der Schwangeren etwas ruhiger geworden – nur in ihrer Story meldete sie sich ab und zu kurz zu Wort. Nun ist es so weit: Paola teilt einen Babybauch-Schnappschuss.

Im Feed der YouTuberin suchte man bislang vergeblich nach einem Bauch-Bild. Vor wenigen Augenblicken hat Paola jedoch ein Foto postet, auf dem immerhin schon eine kleine Wölbung zu sehen ist. "Die letzten Tage waren sehr aufregend. Danke für all eure Nachrichten", schreibt sie dazu und verrät mit einem Hashtag, dass sie aktuell in der 13. Schwangerschaftswoche ist. Die Fans sind prompt aus dem Häuschen und liken den Beitrag innerhalb weniger Minuten fast 30.000 Mal.

Auch in ihrer Story veröffentlichte die werdende Zweifach-Mama eine Sequenz, in der sie ihr Babybäuchlein ihrer Community präsentiert. Dass die Familie in einigen Monaten zu viert sein wird, kann Paola kaum begreifen. "Ich bin einfach so dankbar und überglücklich, wie schnell das geklappt hat", erzählt sie unter Tränen in ihrem neuen YouTube-Video.

Instagram / paola Paola Maria in der 13. Schwangerschaftswoche

Instagram / paola Leonardo, Paola Maria und Sascha Koslowski im Januar 2020

YouTube / Paola Maria Paola Maria in ihrem neusten YouTube-Video



