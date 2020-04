Süße Liebes-News von Janine Christin Wallat (25)! Die hübsche Influencerin machte sich als Kandidatin bei Der Bachelor in der Staffel von Daniel Völz (35) mit ihrem Liebesbrief einen Namen. Doch solche Rosenspiele sind nun vorbei – denn wie Janine gegenüber Promiflash bestätigte, ist sie glücklich verliebt. Jetzt veröffentlichte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin das erste Pärchenbild mit ihrem neuen Herzbuben, und das könnte stylischer nicht sein.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die gelernte Friseurin einen romantischen Schnappschuss, der sie und ihren Boyfriend Safak zeigt. "Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort", schrieb sie dazu im Bildbeitrag. Auf der besagten Aufnahme lehnt der Tattoo-Liebhaber an einem Geländer, während sich die lockige Schönheit von hinten an ihn ankuschelt. Das ist übrigens schon der zweite Liebes-Versuch der beiden, wie Janine gegenüber Promiflash verriet: "Safak und ich haben uns damals bei einem Fotoshooting kennengelernt. Wir haben uns ein paar Monate gedatet und auch einen gemeinsamen Urlaub gab es schon."

Wie Janine arbeitet auch Safak in der Styling-Branche. Bei ihrem besagten Pärchenbild stellt sich schnell die Frage: Haben die beiden etwa einen identischen Farbton für ihre Haare verwendet? In jedem Fall ein Pärchen-Look der ganz besonderen Art!

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de