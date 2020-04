Janine Christin Wallat (25) schwebt wieder auf Wolke sieben! In Sachen Liebe lief es für die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin zuletzt nicht besonders rosig. Nicht nur bei ihrer Teilnahme an den verschiedenen Kuppelformaten wollte der Funke nicht so richtig überfliegen, auch außerhalb der TV-Welt hat die Beauty bisher noch nicht ihren Mr. Right finden können. Wie sie Promiflash verrät, hat die Liebes-Flaute jetzt allerdings ein Ende: Janine ist frisch verliebt – und ihr Freund ist weder ihr noch ihren Fans völlig Unbekannter.

Die neue Flamme der 25-Jährigen heißt Safak und taucht nicht zum ersten Mal in ihrem Leben auf. "Safak und ich haben uns damals bei einem Fotoshooting kennengelernt. Wir haben uns ein paar Monate gedatet und auch einen gemeinsamen Urlaub gab es schon", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Es handelt sich dabei um Safak König, der unter anderem aus Formaten wie "Workout" oder der schweizer Version von Die Bachelorette bekannt ist. Weil sie beide aber nie richtig über ihre Gefühle gesprochen hätten, sei das Ganze aber schließlich auseinandergegangen. Erst als sie einen neuen Mann kennengelernt hatte, habe sie gemerkt, dass der Ex-Flirt ihr doch wichtiger war, als gedacht.

"Deshalb trennte ich mich von meinem Freund und nahm mit den Worten 'I'm back' wieder den Kontakt zu Safak auf", berichtet sie weiter. Aktuell sei den beiden klar, dass sie damals viel zu schnell aufgegeben hätten. Das Paar sei total auf einer Wellenlänge und könne vor allem unglaublich viel zusammen lachen.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin

Instagram / safakkoenig Safak König, "Fitness Diaries"-Teilnehmer

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, TV-Darstellerin



