"Wir haben Hunger, Hunger, Hunger" – dieses Lied dürfte die aktuelle Situation unter Amy Schumers (38) Dach wohl besonders gut beschreiben. Seit Mai 2019 ist die Komikerin Mutter eines Sohns – und der kleine Gene stellt den Alltag von Amy und ihrem Ehemann Chris Fischer gehörig auf den Kopf. Mittlerweile ist der Knirps fast ein Jahr alt und hat schon seinen eigenen Kopf. Da kann es bei plötzlichem Heißhunger auch zu kleinen, aber süßen Auseinandersetzungen kommen!

Das beweist Amy mit einem Video auf ihrem Instagram-Profil: Darin will Gene unbedingt etwas zu essen haben – und das, obwohl er kurz zuvor gefüttert wurde! "Hör damit auf, Oliver Twist. Du hast deine Milch bekommen", spielt die Vollblut-Mama auf die Hauptfigur von Charles Dickens' Roman an, in dem ein Waisenkind nach einer Mahlzeit noch mehr Essen verlangt. Davon lässt sich Gene aber alles andere als beeindrucken: Er will dennoch etwas zu knabbern haben.

Amy kann darüber nur lachen – allerdings hat sie die Rechnung ohne den Familienhund gemacht, der sich auf die Seite ihres Söhnchens schlägt: Der Vierbeiner knurrt, der junge Blondschopf klagt und so geht es abwechselnd weiter, bis die Schauspielerin nachgibt. Widerwillig händigt der Filmstar seinem Kind einen Snack aus – und schreibt in der dazugehörigen Bildunterschrift: "Ich habe jede Kontrolle verloren."

Anzeige

Instagram / amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumers Sohn Gene und ihr Mann Chris Fischer

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Hund



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de