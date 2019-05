Nach Herzogin Meghan (37) ist nun auch die Babybombe bei Amy Schumer (37) geplatzt! Nach einer bekanntermaßen sehr harten Schwangerschaft ist die Komikerin endlich Mama geworden. Überglücklich und total stolz teilte sie vor wenigen Augenblicken die erfreulichen News im Netz mit. Schon in den vergangenen Monaten scherzte Amy, sie und Neu-Mama Meghan lieferten sich einen erbitterten Schwanger-Kampf. Jetzt sind die beiden sogar fast zur gleichen Zeit Mütter geworden – was Amy in ihrem Post gewohnt selbstironisch betonte.

Hat Amy also den "Kampf" gewonnen? Die New Yorkerin und ihr Mann Chris durften bereits am Sonntagabend ihren Nachwuchs willkommen heißen – Meghan und Prinz Harry (34) dagegen erst am Montagmorgen. "Gestern Abend um 22.55 Uhr. Unser royales Baby wurde geboren", schrieb Amy zu ihrem Instagram-Beitrag, der gleichzeitig auch das erste Familienfoto des Trios ist.

Auch hier hat sie im Vergleich zu ihrer königlichen Konkurrentin die Nase vorn: Meghan hat ihren Wonneproppen immerhin noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Eines haben die beiden Neu-Muttis jedoch gemeinsam: Wie ihre Kinder heißen, haben beide noch nicht verraten.

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Partner Chris Fischer beim Arzt

Splash News; Tristan Fewings/BFC/Getty Images Amy Schumer und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2019

