Kommende Woche können sich die GZSZ-Fans wieder auf ein besonderes TV-Schmankerl freuen: Die 7.000. Folge wird ausgestrahlt! Und anlässlich des runden Serienjubiläums hat die Episode sogar Spielfilmlänge. Dieses Mal dreht sich alles um einen Mädels-Urlaub von Katrin (Ulrike Frank, 51), Nina (Maria Wedig, 36), Yvonne (Gisa Zach, 45) und Maren (Eva Mona Rodekirchen, 43), der sich als echter Horrortrip entpuppt. Eine erste Vorschau verspricht schon jede Menge Drama – genau wie die anderen extralangen Spezialfolgen. Promiflash erinnert euch jetzt noch einmal daran, wie spannend die Vorgänger waren.

Passend zum 25. Geburtstag der beliebten Vorabendserie kamen die Zuschauer 2017 in den Genuss einer 90-minütigen GZSZ-Episode. Im Fokus stand damals das Liebesdreieck von Sunny (Valentina Pahde, 25), ihrem Verlobten Felix (Thaddäus Meilinger, 38) und dessen Bruder Chris (Eric Stehfest, 30). Chris tauchte bei der Hochzeit auf, bedrohte die Braut mit einem Tafelmesser und entführte sie. Mit einer wilden Verfolgungsjagd erreichte das Drama seinen absoluten Höhepunkt.

2018 legte der Sender mit einem weiteren Spezial in Spielfilmlänge nach. Schauplatz des Ganzen war dieses Mal aber nicht der Kolle-Kiez. Nein, das GZSZ-Team reiste für den Dreh nach Mallorca. Dort sollten die Zwillinge Philip (Jörn Schlönvoigt, 33) und Emily (Anne Menden, 34) ihren Geburtstag feiern. Und da durften natürlich auch ihr Bruder John (Felix von Jascheroff, 37) und dessen Freundin Shirin (Gamze Senol) nicht fehlen. Als dann plötzlich Shirins Ex Eric (Patrick Heinrich, 35) auftauchte und die Partygesellschaft mit einer Waffe bedrohte, brach Panik aus. Er schoss Emilys BFF Sophie (Lea Marlen Woitack, 33) ins Bein und lieferte sich an einer Klippe eine dramatische Schlägerei mit John, woraufhin beide ins Meer stürzten. Ihr Schicksal wurde erst in den folgenden Episoden enthüllt.

Die spielfilmlange GZSZ-Folge aus dem vergangenen Jahr konnte in Sachen Action zwar nicht ganz mit den vorherigen mithalten, bestach aber dafür durch große Emotionen. Die Liebe von Jo (Wolfgang Bahro, 59) und Yvonne war Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Das Paar reiste für einen gemeinsamen Urlaub nach Singapur. Doch was die quirlige Physiotherapeutin nicht ahnte: Ihr wurde eine Falle gestellt – und zwar von Jos Ex Katrin. Die wollte ihr Drogen unterschieben, um sie bei der Ausreise anzuschwärzen. Damit sollte Yvonnes Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi, 31) unter Druck gesetzt werden, um Katrin ihre Firma wieder zu überschreiben. Jo hatte aber tatsächlich Gefühle für die Blondine entwickelt. Leider flog das Ganze auf, bevor er ihr seine aufrichtige Liebe gestehen konnte.

