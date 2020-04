Jennifer Lopez (50) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) stehen anscheinend sehr auf die Baseball-Mannschaft New York Mets. Das Paar ist sogar so vernarrt in das Team, dass es jetzt einen ganz besonderen Schritt wagen will: Die Sängerin und der ehemalige Profi-Sportler spielen mit dem Gedanken, das Team des Big Apples zu kaufen. Doch was steckt hinter diesem doch recht kostspieligen Vorhaben?

Wie Insider gegenüber TMZ berichteten, sei der Kauf der Mets eine reine Business-Entscheidung. Alex wolle mit seinem Plan für das Team auch Geld in die Kasse des Pärchens spülen. Die zwei hätten bereits genaue Vorstellungen davon, wie es nach dem Deal weitergehen soll. Der 44-Jährige wolle eher für die Motivation der Spieler verantwortlich sein und den geschäftlichen Teil lieber anderen Leuten überlassen. Das behaupteten zumindest enge Vertraute der Familie. Alex könnte sich bestens mit der Sportart und den Bedürfnissen der Sportler auskennen, schließlich ist er selbst ein ehemaliger Baseball-Profi.

Ein bisschen Herzblut dürfte also auch in dem Projekt stecken. Laut dem Magazin Variety haben Alex und seine Angebetete bereits die JPMorgan Chase Bank beauftragt, Kapital für ein mögliches Angebot für die New York Mets zu sammeln.

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez 2018

Anzeige

Jed Jacobsohn/GettyImages Alex Rodriguez im Jahr 1996



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de