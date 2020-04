Lange mussten die Fans darauf warten, doch mittlerweile geben Sarah Lombardi (27) und ihr neuer Freund Julian Büscher immer mehr preis. Die Sängerin hatte zuvor kein Geheimnis daraus gemacht: Nach der Trennung von Ex-Freund Roberto wollte sie ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten. Ab und zu macht sie nun allerdings eine Ausnahme – und auch Julian scheint offenbar genug davon zu haben, alles immer unter Verschluss zu halten. Er widmet seiner Liebsten nun süße Worte.

Heute feiert der Kicker seinen 27. Geburtstag. Und der wird, trotz der aktuellen Lage, so gut es eben geht zelebriert. "Erster Geburtstag zu Hause seit sieben Jahren. Danke dir mein Schatz Sarah, für einen ganz besonderen Tag", hält er zu einem Geburtstagsschnappschuss auf seiner Instagram-Seite fest. Wie das Foto beweist, hat Sarah für ihren Partner das Esszimmer mit Ballons und einer Girlande geschmückt – und auch Geschenke dürfen natürlich nicht fehlen.

Sarah likt den Post ihres Freundes nicht nur, sondern teilt auch in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip des Fußballers, wie er gerade Kerzen auspustet. "Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, my Love", schreibt sie dazu.

Instagram / julbue Julian Büscher an seinem Geburtstag

Bucco,Herbert / ActionPress Sarah Lombardi und Julian Büscher bei einem Fußballspiel

Defrance / SplashNews.com Sarah Lombardi beim Beetique Launch Event, November 2018



