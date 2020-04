Queen Elizabeth II. feierte am Dienstag ihren 94. Geburtstag. Eine große Feier mit ihren Liebsten war in diesem Jahr nicht möglich. Die Royals, wie zum Beispiel Prinz Charles (71), Prinz William (37) oder Prinzessin Eugenie (30), ließen es sich natürlich trotzdem nicht nehmen, der Königin im Netz zu gratulieren. Die Social-Media-Accounts von Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) sind zurzeit inaktiv. Öffentliche Glückwünsche gab es von den beiden also nicht. Sie gratulierten der Queen stattdessen in einem Videochat – und zwar gemeinsam mit Baby Archie.

Schon vor einigen Tagen gab der Palast bekannt, dass die Mitglieder der Königsfamilie an diesem besonderen Tag per Videochat mit der Queen sprechen wollten. Weitere Infos zu dem digitalen Familientreffen sollten eigentlich privat bleiben. Harry und Meghan ließen sich jetzt allerdings doch ein paar Details entlocken. Ein Sprecher bestätigte gegenüber dem Magazin Hello!, dass sie ebenfalls online mit Harrys Großmutter gesprochen haben. Über diesen Videoanruf dürfte sich die Monarchin besonders gefreut haben. Wie die jungen Eltern verrieten, war nämlich auch der kleine Archie mit von der Partie. Ihn hatte die Queen mittlerweile schon seit mehreren Monaten nicht mehr persönlich gesehen.

Schon Ende 2019 ist die kleine Familie erst nach Kanada und dann weiter nach Amerika ausgewandert. Während seine berühmten Eltern in den vergangenen Wochen immer mal wieder für verschiedene Termine in Großbritannien waren, ist Archie jeweils in seiner neuen Heimat geblieben.

Dutch Press Photo Agency/ ActionPress Prinz Harry, Herzogin Meghan und Baby Archie

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. bei einer Brückeneröffnung in der Grafschaft Cheshire

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison



