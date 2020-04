Sommer, Sonne, Strand und Meer bei GZSZ! Dort wo andere Urlaub machen, durften Maria Wedig (36), Gisa Zach (45), Eva Mona Rodekirchen (43) und Ulrike Frank (51) für die Jubiläumsfolge vor der Kamera stehen – die Location: Fuerteventura. Doch so traumhaft der Ort im ersten Moment auch klingt, hielt er während der Dreharbeiten einige Tücken bereit. Welche das waren, verriet Katrin-Darstellerin Ulrike jetzt in einem Interview.

"Die ersten Tage waren jetzt auch schon echt aufregend und toll. Es war eine Herausforderung für das gesamte Team", erklärte die 51-Jährige gegenüber RTL. Es sei sehr sonnig gewesen aber leider auch windig und das habe es für Ulrike und ihre Kolleginnen erschwert. "Abgesehen davon, dass die Haare in alle Richtungen standen und man alles festhalten musste, damit es nicht wegweht, bekamen wir auch die ganze Zeit Sand ins Gesicht", betonte die Schauspielerin. Aber die Insel und die Kulisse hätten das alles wettgemacht.

So schön sie Fuerteventura auch findet, privat würde die ehemalige Let's Dance-Kandidatin eher einen Urlaub in den Bergen bevorzugen. "Gerne in die Alpen oder Toskana, Frankreich, aber am allerliebsten nach Schottland, dort habe ich dann auch noch das Meer und die vielen Seen", schwärmte sie. Dort vertreibe sie sich ihre Zeit meistens mit Wandern, Fahrrad oder Kajak Fahren oder Lesen.

TVNOW / Benjamin Kampehl Yvonne (Gisa Zach) und Katrin (Ulrike Frank) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Benjamin Kampehl Nina (Maria Wedig), Katrin (Ulrike Frank), Yvonne (Gisa Zach), Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei GZSZ

TVNOW / Bernd Jaworek Ulrike Frank, GZSZ-Darstellerin



