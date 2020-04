Claudia Obert (58) meldet sich nach ihrem Show-Abgang zu Wort. Die Luxus-Lady kämpfte bei Promis unter Palmen nicht nur um das Preisgeld von 100.000 Euro, sondern auch gegen Mobbing seitens ihrer Konkurrenten. Die Situation spitzte sich sogar so sehr zu, dass sie in der vergangenen Folge ihre Koffer packte und das Format freiwillig verließ. Nach ihrem Exit äußert sie sich nun das erste Mal auf Social Media.

"Ich bin dann mal raus. Yeah, danke für eure Euphorie", schreibt Claudia auf Instagram. Ihre Entscheidung erklärt sie in dem Beitrag so: "Ab einem gewissen Punkt will man nicht mehr dabei gewesen sein – genug Blindtext gehört." Sie überlasse es dem Zuschauer selbst, sich eine Meinung zu den Geschehnissen vor den Kameras zu bilden. In einem weiteren Post heißt es: "Was eine abstruse, wie auch immer geartete Muppet-Show. Belobigung der Unbeteiligten. Bestrafung der Unschuldigen."

Beim Sat.1 Frühstücksfernsehen versucht die 58-Jährige, ihre Gefühle nach ihrem Abgang in Worte zu fassen – doch das scheint ihr sichtlich schwerzufallen. Auf der einen Seite findet sie: "Promis auf der Palme war super. Die haben sich gefetzt um nichts." Gleichzeitig gibt sie aber auch zu: "Ich fühlte mich nirgends so einsam wie bei 'Promis unter Palmen'."

Promis unter Palmen, Sat 1. Claudia Obert und Bastian Yotta bei "Promis unter Palmen"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

Promis unter Palmen, Sat.1 Claudia Obert und Ronald Schill bei "Promis unter Palmen"



