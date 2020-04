Wie kamen Christoph Lung und Johannes Lutz überhaupt zu ihrem Produkt? In der Höhle der Löwen versuchten die beiden Gründer, die Investoren von ihrer innovativen Erfindung zu überzeugen. Für ihren Duschbrocken – ein festes Shampoo und Duschgel in einem – erhofften sich die beiden Freunde eine Unterstützung in Höhe von 250.000 Euro für zehn Prozent ihrer Geschäftsanteile. Doch welche Geschichte steckt hinter der 2-in-1-Idee?

Die beiden Tüftler hatten sich vor drei Jahren auf einer Weltreise im asiatischen Myanmar kennen. Nach regelmäßigem Kontakt trafen sich die beiden Männer nach fast einem Jahr wieder und reisten dann gemeinsam durch Kolumbien. Durch das ständige Unterwegs-Sein vermissten Christoph und Johannes offenbar ihre herkömmlichen Badeutensilien: "Im Amazonas-Regenwald entstand schließlich die Idee für eine feste, praktische und nachhaltige Lösung zum Duschen auf Reisen", erklärte das Duo gegenüber Promiflash.

Nach ihrem Abenteuer machten sich die Start-up-Gründer direkt an die Arbeit: "Zurück von dieser Reise haben wir uns bei Johannes in der Waschküche an die Entwicklung eines eigenen Rezepts gemacht", verriet Christoph. Und das mit Erfolg: Der Duschbrocken biete mehrere Vorteile – er läuft nicht aus, darf im Handgepäck mitgeführt werden und soll sogar ergiebiger als ein flüssiges Shampoo sein.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen" im April 2020

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Christoph Lung und Johannes Lutz, "Duschbrocken"-Gründer

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Investor



