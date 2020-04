Wer fliegt heute bei Germany's next Topmodel raus? In der beliebten Castingshow mussten die angehenden Models Heidi Klum (46) erneut beweisen, was sie drauf haben. Unter anderem sollten die Kandidatinnen bei einem Fotoshooting möglichst elegant von einem Turm springen. Das gelang jedoch nicht allen besonders gut: Unter anderem hatten Anastasia (20) und Vivian Cole einige Schwierigkeiten, im Flug zu posieren. Ob sie deshalb heute auf der Abschussliste standen? Nach einer Zitterpartie flog Vivian heute raus!

Obwohl sie sich bisher Runde um Runde weitergekämpft hatte, konnte Vivian die Jury in dieser Woche nicht von sich überzeugen. Heidi überreichte der Beauty deshalb kein Foto – stattdessen erklärte die Model-Mama: "Vivian, wir sind jetzt seit drei, vier Wochen unterwegs. Du warst bei acht Castings und hast leider keinen einzigen Job bekommen." Das Ende ihrer GNTM-Reise. "Das war die schönste Zeit, die ich hatte", beteuerte Vivian anschließend unter Tränen.

Vivian dürfte über ihren Exit extrem enttäuscht sein. Sie hatte vor ihrem verpatzten Fotoshooting erklärt: "Ich möchte einfach diesen letzten Schuss gut machen, weil mir das extrem wichtig ist. Mein einziges Ziel ist ein Foto!" Heidi hatte zu dem Zeitpunkt aber schon angedeutet, dass es für die Schönheit eng werden könnte.

Vivian Cole

Heidi Klum

Vivian Cole



