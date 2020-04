Bei den Germany's next Topmodel-Kandidatinnen macht sich dicke Luft breit! Seit einigen Wochen kämpfen die Nachwuchsmodels um den ersten Platz in dem TV-Wettbewerb. Dass da auch mal die einen oder anderen Reibereien entstehen, ist wohl unvermeidlich. Nachdem Tamara in der vergangenen Folge vor allem mit ihrem ständigen Meckern aufgefallen ist, sorgen nun drei andere Anwärterinnen für Stunk in der Modelvilla!

Show-Trailer von ProSieben geben bereits vorab einen Einblick in die dreizehnte Runde und es wird klar: Zwischen Larissa, Lijana und Jacky herrscht Zickenkrieg! Was genau zwischen ihnen vorgefallen ist, bleibt allerdings noch offen. Doch bei Jacky, die sich gegen ihre verschworenen Konkurrentinnen wehren muss, fließen bereits die Tränen. "Zwischenmenschlich ist es gerade echt krass hier", gesteht sie jemandem während eines Videoanrufs.

Kurz vor dem Shooting kann auch Larissa die Tränen nicht mehr zurückhalten und ist sichtlich mitgenommen. Tamara glaubt, die Situation zu verstehen: "Also ich sehe Larissa als das Opfer der ganzen Sache, weil sie der Chihuahua der Lijana ist. Ich finde, Lijana ist wirklich eine Person – wow...", offenbart die Österreicherin.

Jacky, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Larissa und Lijana, GNTM-Kandidatinnen 2020

Tamara, GNTM-Kandidatin 2020



